Il nuovo Xiaomi 12T dovrebbe essere lanciato sul mercato indiano nel mese di ottobre 2022, ma come sempre, iniziano a trapelare alcuni dettagli online.

Nelle ultime ore sono infatti trapelati i probabili prezzi con i quali sbarcheranno sul mercato i nuovi dispositivi. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Xiaomi 12 e 12T: ecco i probabili prezzi di vendita

Secondo quanto riportato da mysmartprice, Xiaomi 12T e Xiaomi 12T Pro saranno dotati di 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione interno e verranno lanciati nelle tre opzioni di colore argento, nero e blu. Secondo l’indiscrezione Xiaomi 12T avrà un prezzo compreso tra 600 e 620 euro, mentre Xiaomi 12T Pro avrà un prezzo compreso tra 800 e 820 euro, tuttavia i prezzi per il mercato indiano saranno molto più bassi.

Secondo precedenti fughe di notizie Xiaomi 12T sarebbe dotato di un processore MediaTek Dimensity 8100 Ultra e offrirebbe una fotocamera posteriore tripla composta da un sensore principale da 108 MP, una fotocamera ultra grandangolare da 8 MP e un obiettivo macro da 2 MP.

Secondo altri rapporti Xiaomi 12T Pro sarà dotato di un sensore Samsung HP1 da 200 MP e potrebbe utilizzare il SoC Snapdragon 8+ Gen 1, oltre a una batteria da 5000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 120 W. È probabile che entrambi i dispositivi saranno muniti di un display OLED da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz e che eseguiranno la MIUI 13 basata su Android 12. Non ci resta che attendere per scoprire maggiori dettagli.