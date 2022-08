In un data center di Google situato negli Stati Uniti, precisamente a Council Bluffs, in Iowa, è scoppiato un incidente elettrico l’8 agosto, causando ben tre feriti gravi.

Inizialmente, i media del posto avevano riportato una violenta esplosione intorno alle 11.59 ora locale (circa le 18.00 in Italia). Tuttavia, sembra che questo per Google sia stato il problema meno grave di quella giornata.

I vigili del fuoco della città sono subito venuti in soccorso dei feriti e portati d’urgenza al Nebraska Medical Center. I suddetti hanno riportato delle gravi ustioni ma fortunatamente non sono in pericolo di vita.

Google: l’incidente nel data center è stato causa del down?

All’inizio si pensava che l’incidente nel data center avesse causato i disservizi che hanno convogliato tutta l’infrastruttura Google. Di fatto, intorno alle ore 3.00 italiane, alcuni servizi di Google, come il motore di ricerca o Maps, hanno smesso improvvisamente di funzionare per circa 1 ora.

Downdetector, il portare che monitora in real time tutti i malfunzionamenti in termini di telecomunicazioni e servizi internet, ha ricevuto tantissime segnalazioni da parte degli utenti che tutto d’un tratto non potevano più usufruire dei servizi.

Ciononostante, un portavoce dell’azienda ha riportato a CNET la smentita ufficiale riguardante una possibile correlazione tra i due eventi. Il suddetto ha dichiarato che il down è avvenuto per via di un aggiornamento software mal riuscito:

Siamo a conoscenza di un problema di aggiornamento del software che si è verificato nel tardo pomeriggio, ora del Pacifico, che ha influenzato brevemente la disponibilità del motore di ricerca di Google e di Maps, e ci scusiamo per l’inconveniente – ha dichiarato il portavoce. – Abbiamo lavorato per affrontare rapidamente il problema e ora i nostri servizi sono tornati online.