Il social network più famoso del mondo è senza alcun dubbio Instagram, la famosa app di proprietà Facebook vanta infatti un bacino di utenti che si compone di miliardi di account, il tutto merito del format esclusivo che mette al centro di tutto le fotografie.

Questo social soprattutto nell’ultimo anno sta attraversando un profondissimo periodo di cambiamento, nel tentativo di vanificare le migliorie di TikTok che da ormai molto tempo sta cercando di superare il social di Meta, per farlo sono stati introdotti numerosi aggiornamenti, i quali da un po’ di tempo vengono anticipati e spiegati proprio dal CEO Adam Mosseri.

Negli ultimi mesi Instagram ha cercato di mostrarsi più all rounded, non solo per quanto riguarda le foto, ma anche per i video, infatti il tema centrale è stato ampliato in modo da dare a tutti il massimo delle potenzialità per esprimersi, ciò non toglie che però le foto non sono destinate a sparire e nemmeno a essere accantonate, anzi, anche per loro arriveranno delle novità.

Le foto cambieranno

Non spariranno, però si adatteranno, infatti stando alle ultime indiscrezioni quel processo di adattamento a tutto schermo in stile TikTok continuerà e riguarderà anche le foto, le quali si allungheranno, avranno un formato alto com ei Reels, i test spiega Mosseri inizieranno tra 4-5 settimane e le foto passeranno dall’attuale formato massimo di 4:5 a ben 9:16, dunque con un rapporto in altezza triplicato rispetto al passato.

Non rimane che attendere, la nuova feature non arriverà prestissimo ma si farà aspettare, porterà però aria di rinnovamento.