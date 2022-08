La piattaforma di messaggistica più utilizzata in tutto il pianeta è senza alcun dubbio WhatsApp, la nota app di casa Meta vanta infatti un bacino di oltre 2 miliardi di utenti e non sembra minimamente intenzionata a fermare la propria crescita, anzi si sta prodigando affinché quest’ultima continui decisa e inarrestabile.

Dettaglio importantissimo di questo processo di crescita è senza alcun dubbio la campagna di aggiornamenti, la quale deve essere ovviamente costante e soddisfacente, impegno che il team di sviluppo dietro l’app sta decisamente portando a termine giorno dopo giorno senza fermarsi mai e con ottimi risultati.

A quanto pare dopo i vari restyle e le funzioni aggiuntive che sono arrivate come il player globale e le reazioni ai messaggi, dapprima con solo sei emoji e poi con tutte, ora il team ha spostato il suo occhio sui gruppi, vediamo di cosa si tratta nel dettaglio.

Amministratori con più poteri

Come potete vedere grazie ai ragazzi di WABetaInfo, prossimamente gli amministratori dei gruppi avranno il potere di rimuovere un messaggio da una chat di gruppo, diventeranno a tutti gli effetti degli amministratori, l’eliminazione sarà analoga a quella che si effettua per eliminare un proprio messaggio e dopo apparirà un avviso che informa che il messaggio è stato rimosso appunto da un amministratore.

La feature è arriva nella versione 2.22.17.12 della beta di WhatsApp per Android, non si sa ancora quando poi arriverà anche in rilascio globale, ciò non toglie che il suo arrivo è ormai certezza in quanto in fase di beta testing.