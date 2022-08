Samsung, un colosso manifatturiero sudcoreano, è un attore di spicco nel mercato mondiale degli smartphone. Inoltre, l’azienda è un produttore leader di fotocamere per telefoni cellulari. In molti casi, tuttavia, Samsung non è la prima a implementare il proprio sensore, ma ciò potrebbe cambiare; il Samsung Galaxy S23 Ultra avrà una fotocamera principale da 200 megapixel, secondo iceuniverse.

La caratteristica più interessante della fotocamera è l’imminente sensore ISOCELL HP2 da 200 megapixel. Secondo tutte le indicazioni, Samsung sarà la prima ad impiegare questo sensore. Samsung ora ha due sensori da 200 megapixel, ISOCELL HP1 e ISOCELL HP3. Il primo dovrebbe essere rilasciato insieme al nuovo Moto X30 Pro/Edge 30 Ultra di Motorola. Secondo IceUniverse, HP2 supererà HP1 e HP3 in termini di prestazioni complessive.

Galaxy S23 Ultra, ne sapremo di più molto presto

Questo potrebbe essere il motivo per cui Samsung commercializzerà formalmente questo sensore. La dimensione dell’HP2 è ancora sconosciuta. Potrebbe essere più grande dell’HP1 (sensore da 1/1,22 pollici) o avere una tecnologia di processo migliore se funziona meglio. La fotocamera da 108 megapixel del Galaxy S22 Ultra è ora l’obiettivo con i pixel più alti su un telefono Samsung. Questo sensore viene utilizzato anche su dispositivi meno recenti, come i Samsung Galaxy S20 e le serie S21. Come puoi vedere, Samsung ha utilizzato il sensore da 108 MP per tre generazioni di ammiraglie. Di conseguenza, l’azienda deve migliorare il sensore nella prossima ammiraglia della serie Galaxy S.

Se il Galaxy S23 Ultra ha una fotocamera principale da 200 megapixel, sarà il primo aggiornamento delle specifiche della fotocamera in quattro anni. Inoltre, il chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 dovrebbe alimentare il Samsung Galaxy S23 Ultra (SM8550). Questa CPU di punta sarà presentata a novembre di quest’anno. Le prestazioni di questo chip dovrebbero migliorare in modo significativo, così come il suo consumo energetico.