Xiaomi ha appena debuttato con la serie 12S nel mercato cinese e ora sembra che l’azienda si stia preparando a rilasciare alcuni dispositivi in ​​più nella serie 12, ma questa volta per utenti globali. Secondo una fonte, i nuovi smartphone Xiaomi 12T e 12T Pro hanno iniziato la fase di test interni in numerosi mercati asiatici ed europei. Entrambi i telefoni dovrebbero essere rilasciati nei prossimi mesi, con almeno uno di loro che farà il suo debutto nel mercato indiano.

Mukul Sharma, un informatore, ha rivelato su Twitter che i test interni di Xiaomi 12T e Xiaomi 12T Pro sono iniziati in diverse località asiatiche ed europee. Secondo la fonte, entrambi gli smartphone Xiaomi potrebbero essere rilasciati entro un mese o due. Prosegue affermando che almeno uno dei due smartphone sarà offerto agli utenti indiani.

Xiaomi 12T e 12T Pro arriveranno nei prossimi mesi

Un report pubblicato oggi ha svelato le caratteristiche precise dello Xiaomi 12T. Secondo il rumor, la variante 12T sarebbe alimentata da una CPU MediaTek Dimensity 8100 Ultra. Sebbene i dettagli su questo processore siano scarsi, si dice che sia basato su una tecnologia a 5 nm.

Il processore dovrebbe essere combinato con 8 GB di RAM LPDDR5 e fino a 256 GB di memoria interna UFS 3.1. In termini di display, si ritiene che il dispositivo abbia un pannello OLED con una risoluzione di 2712 x 1220 pixel. Per ulteriore protezione, il display potrebbe avere un sensore di impronte digitali in-display.

In termini di ottica, è probabile che lo smartphone abbia una configurazione a tripla fotocamera sul retro, con un sensore Samsung ISOCELL HM6 primario da 108 megapixel. Il sensore principale sarà completato da un obiettivo ultra grandangolare da 8 megapixel e da un sensore macro da 2 megapixel di Samsung. Per selfie e videochiamate, lo Xiaomi 12T potrebbe avere una fotocamera Sony IMX596 da 20 megapixel nella parte anteriore.