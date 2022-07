Esselunga è assolutamente da sogno, in questi giorni ha presentato un volantino con il quale è facile pensare di risparmiare sui vari acquisti effettuati, a prescindere dalla categoria merceologica.

Tutti gli ordini, come al solito del resto, devono necessariamente essere completati solamente in negozio, in questo modo si avrà la certezza di spendere poco, sebbene sia altresì importante ricordare che i prezzi comprendono la solita garanzia di 24 mesi, affiancata dalla variante no brand per la telefonia mobile.

Aprite subito il canale Telegram di TecnoAndroid, sarete i primi a ricevere codici sconto e grandissime offerte Amazon.

Esselunga: offerte dai prezzi mai visti prima

Scoperti nuovi sconti molto speciali da Esselunga, arriva il volantino con alcune ottime occasioni per spendere poco o niente, anche sull’acquisto ad esempio di un accessorio per i vostri smartphone. Avete capito bene, in questi caldi giorni estivi, è possibile pensare di acquistare le Motorola Moto Buds 120, cuffiette dalle ottime prestazioni generali, ad un prezzo finale non superiore ai 24,95 euro (quando il listino è di 50 euro circa).

Lo sconto, lo ricordiamo, è da considerarsi valido solamente per i possessori di carte Fidaty, non per tutti. Il prodotto è molto valido, considerato che parliamo di auricolari true wireless di fascia bassissima (ed economici quindi), ma dalla buona autonomia generale, e non solo.

Il prezzo comprende anche la solita garanzia di 24 mesi, nonché comunque la possibilità di godere della riparazione gratuita per ogni singolo difetto di fabbrica verificato. I dettagli del volantino sono come al solito raccolti direttamente sul sito ufficiale di Esselunga, vi aspettano tantissimi sconti speciali.