Trony ha quest’oggi rinnovato la propria campagna promozionale, decidendo di includere un volantino pieno di occasioni, anche legate a prodotti generalmente economici, nonché comunque alla portata di tutti.

Gli acquisti, come sempre quando parliamo di trony, possono essere completati solo ed esclusivamente nei negozi fisici, non sarà possibile accedervi in nessun modo tramite il sito ufficiale dell’azienda. Gli utenti che supereranno i 199 euro di spesa, inoltre, potranno richiedere la rateizzazione senza interessi, in modo da pagare il tutto in comode rate fisse mensili.

Premete questo link e collegatevi subito al nostro canale Telegram ufficiale, potrete ricevere grandi codici sconto Amazon gratis.

Trony: offerte dai prezzi economici per tutti

I soli e veri propri top di gamma inclusi nella campagna promozionale di trony sono legati più che altro al brand Samsung, parliamo a tutti gli effetti di prodotti molto recenti, del calibro di Galaxy S22 Ultra, disponibile a 1099 euro, ma anche di Galaxy S22 a 749 euro, oppure di Galaxy S22+ proposto a 949 euro, per finire con il più economico della compagnia, il Galaxy S21 FE, il cui prezzo non va oltre i 449 euro.

Tutte le alternative, al netto di piccoli riferimenti al mondo Apple, sono decisamente più economiche, e riguardano Honor Magic 4 Lite, disponibile a 249 euro, passando per Oppo A94, in vendita a 299 euro, oppure Motorola Moto G52, Moto G22 e Vivo V23, tutti prodotti in vendita a meno di 500 euro, dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Le altre offerte del volantino sono tutte raccolte per comodità sul sito ufficiale, raggiungibile a questo link, in modo da conoscere da vicino le singole cifre.