Coop e Ipercoop appaiono per lunghi tratti addirittura inarrestabili, i nuovi sconti lanciati nel periodo, infatti, permettono ai consumatori di avere la meglio sulle dirette concorrenti.

La campagna promozionale è assolutamente convincente, in quanto i prezzi sono bassi e convenienti, con la possibilità di avere l’accesso agli stessi in ogni negozio in Italia, senza differenze territoriali o vincoli particolari. Nel caso in cui foste interessati all’acquisto, ricordiamo inoltre essere possibile godere delle medesime condizioni di vendita, con garanzia di 24 mesi per ogni evenienza.

Coop e Ipercoop: risparmio al top con queste offerte

Ancora per pochi giorni, da Coop e Ipercoop è possibile risparmiare al massimo delle proprie possibilità, anche sull’acquisto di smartphone decisamente poco costosi. Avete capito bene, gli sconti attivati dalle azienda sono mirati su prodotti di fascia bassa, resi ancora più alla portata degli utenti finali.

Il modello che maggiormente ha catturato la nostra attenzione è senza dubbio l’ottimo Oppo A54s, oggi acquistabile a soli 169 euro, per i soli possessori della carta socio Cooop. Seguito a ruota da un prodotto veramente minimale, ma dalle ottime prestazioni generali, quale è il Realme C21Y, oggi disponibile a soli 99 euro.

Entrambi i terminali sono commercializzati alle più classiche condizioni di vendita, come ampiamente raccontato in passato ed in precedenza. Per i dettagli del volantino non dovete fare altro che aprire il seguente link, scoprirete tutte le offerte anche su altre categorie merceologiche.