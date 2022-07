Ford è finita nei guardi a causa di oltre 100.000 veicoli del suo marchio. Le vetture in questione sono state soggette ad un maxi richiamo ordinato dalla stessa Casa automobilistica degli Stati Uniti ed ha riguardato i modelli Escape, Maverick e Lincoln Corsair.

Tutti i veicoli in questione sono stati realizzati tra il 2020 e il 2022 ed erano tutti equipaggiati con propulsori ibridi o ibridi plug-in da 2,5 litri. In base a ciò che ha riferito Ford, il guasto riguardava il motore stesso di queste auto, che erano a rischio incendio per via di quantità ingenti di olio motore che fuoriuscivano.

Ford alle prese con un maxi richiamo da 100.000 vetture

Come sottolineato da Reuters, i concessionari incaricati da Ford andranno a rettificare tutte le componenti che ne hanno bisogno. Tra queste, troviamo l’otturatore della griglia attiva, che andrebbe a risolvere ogni problematica relativa alla sicurezza.

Inoltre, Ford ha fatto sapere che, nonostante i gravi guasti, non sono stati registrati incidenti o lesioni correlate a questa problematica. Tuttavia, ha raccomandato a tutti i proprietari dei veicoli richiamati di non sostare la propria auto all’esterno.

Questo, però, non si tratta dell’unico richiamo ordinato dalla Casa automobilistica a stelle e strisce: infatti, il marchio sta espandendo questo richiamo anche ad altri 27.000 veicoli. Tra questi, troviamo coinvolti i SUV Expedition e Lincoln Navigator prodotti nel 2021, in seguito a cinque nuove segnalazioni d’incendio che si aggiungono alle sedici precedenti.

Anche in questa casistica, Ford ha consigliato vivamente ai clienti di non parcheggiare in zone esterne e di stare lontano dalle strutture fino al completamento definitivo di tutte le riparazioni.