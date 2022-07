A partire dal prossimo anno, il Canone Rai verrà pagato diversamente rispetto al modo in cui siamo stati abituati in questi anni. Infatti, il Governo italiano ha deciso di cancellarlo dalla bolletta elettrica, poiché è un onere improprio che non può essere ricondotto al consumo di energia.

Per quest’anno, però, il modo è l’importo saranno gli stessi: 90 euro l’anno con addebito sulle bollette dell’elettricità in dieci rate mensili, da gennaio a ottobre, di 9 euro ciascuna. Tuttavia, ci sono 2 categorie di persone che possono richiedere facilmente l’esenzione:

chi non possiede un televisore in casa;

chi ha età superiore ai 75 anni e un reddito annuale inferiore a 8.000 euro, più nessun componente del nucleo con redditi propri.

Per chi non ha un televisore, il termine per presentare la domanda di rimborso è scaduta il 30 giugno. Invece, per chi ha più di 75 anni, è ancora possibile presentare domanda per ottenere il rimborso e l’esonero. Scopriamo nel dettaglio a chi è destinata l’agevolazione.

Canone rai esonero per gli ultra 75enni con reddito inferiore a 8 mila euro

L’agevolazione per gli ultra settantacinquenni, in particolare, è destinata a:

per chi ha compiuto il 75° anno di età entro il 31 gennaio dell’anno stesso;

per chi, invece, il compimento del 75° anno è avvenuto tra il 1° febbraio al 31 luglio dell’anno.

In definitiva, questa categoria di cittadini potrà ancora inviare la domanda ed ottenere non solo l’esonero ma anche il rimborso di pagamenti fatti impropriamente. Il termine ultimo per ottenere l’esonero per questa categoria non è stato ancora specificato dall’Agenzia delle Entrate.