Le indiscrezioni sulla prossima serie Samsung Galaxy S23 continuano ad essere poche ma il portale Galaxy Club offre alcuni dettagli sul comparto fotografico del modello di punta. Il Samsung Galaxy S23 Ultra non sfoggerà particolari aggiornamenti, le fotocamere potrebbero essere quasi del tutto identiche a quelle del modello rilasciato quest’anno. Samsung potrebbe mantenere invariato il comparto fotografico del suo nuovo top di gamma, fatta eccezione per la presenza di un sensore da 200 MP.

Samsung Galaxy S23 Ultra: tutti i dettagli sul comparto fotografico!

Il lancio dei top di gamma Samsung potrebbe avvenire l‘8 febbraio 2023 ma l’azienda non si è ancora espressa a riguardo. È bene, al momento, non ritenere la data certa e attendere maggiori informazioni ufficiali.

Altrettanto incerte sono le informazioni emerse in merito alle specifiche tecniche e al design dei nuovi dispositivi ma sembrano affidabili le indiscrezioni riguardo le novità pensate da Samsung per il comparto fotografico dei suoi smartphone.

Stando a quanto emerso i due Samsung Galaxy S23 ed S23 Plus avranno una nuova fotocamera frontale da 12 megapixel. Il Galaxy S23 Ultra, invece, continuerà a montare una fotocamera frontale da 40 megapixel.

Per quanto riguarda il comparto fotografico posteriore non si prevedono aggiornamenti sui modelli S23 ed S23 Plus ma la versione Ultra potrebbe ricevere un’importante novità. Samsung potrebbe dotare il suo dispositivo del nuovo sensore da 200 megapixel, che a breve debutterà sull’attesissimo Motorola Edge 30 Ultra. La notizia non è stata ancora comunicata dall’azienda. Samsung potrebbe avere intenzione di agire in maniera differente ma ciò potrà essere confermato soltanto dal lancio dei dispositivi.