Con il rilascio dell’Asus ROG Phone 6 martedì, sono stati promessi un display AMOLED a 165 Hz e un raffreddamento della CPU ideale per i giochi ‘affamati’ di risorse. Anche le perdite sono apparse in rete, con rendering dopo rendering che ci hanno dato un’idea di cosa aspettarci. Ora il sipario è stato alzato e ci restano le immagini del telefono senza accessori.

Le immagini sono per gentile concessione di WinFuture e mostrano il dispositivo in tutta la sua bellezza. Secondo le specifiche del Centro cinese di certificazione delle apparecchiature per le telecomunicazioni, il device è spesso 10,39 mm, 0,1 mm più spesso del ROG Phone 5 e il più spesso della linea ROG Phone. Sarà anche un grammo più pesante a 239 g, ma un grammo più leggero del ROG Phone 2 e 3.

Asus ROG Phone 6 si prepara al debutto

Altre specifiche includono una fotocamera principale da 50 MP, un display a matrice di punti posteriore e una combinazione di memoria massima di 18 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione, mentre Roland Quandt di WinFuture cita un totale di sei configurazioni che combinano 8 GB, 12 GB e 16 GB di RAM con 128 GB e 256 GB di spazio di archiviazione. Se hai seguito le notizie di questo dispositivo, saprai che Asus ha pubblicizzato il ROG Phone 6 come uno dei primi dispositivi a incorporare il chipset Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm.

Precedenti perdite di rendering mostravano il telefono con due accessori significativi: una ventola di raffreddamento e un controller. Non si è ancora parlato molto dei prezzi di nessuno di questi prodotti. La società rilascerà più dettagli sul device in arrivo oggi 5 luglio tramite webcast.