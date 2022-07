Xiaomi 12S Ultra sarà disponibile in Cina il 4 luglio insieme ad altri flagship come Xiaomi 12S e Xiaomi 12S Pro. Mentre il design dello Xiaomi 12S / 12S Pro è stato rivelato, l’aspetto del 12S Ultra deve ancora essere confermato. Diverse indiscrezioni recenti hanno tentato di rivelarne il design, ma nessuna sembra essere del tutto corretta. I nuovi poster di Xiaomi 12S Ultra che fanno il giro su Weibo ne hanno finalmente svelato l’aspetto.

Lo Xiaomi 12S Ultra avrà un dorso in pelle, come si vede nelle nuove immagini. Si ipotizza che sarà disponibile anche con un retro in ceramica. Un enorme blocco fotocamera è alloggiato nella metà superiore del pannello posteriore. È dotato di un modulo fotocamera di forma rotonda ma manca dello schermo ausiliario che si trova sul modello precedente.

Xiaomi 12S Ultra sarà rilasciato molto presto

Xiaomi 12S Ultra includerà una fotocamera principale Sony IMX989 da 1 pollice, secondo Xiaomi. La fotocamera principale sembra essere al centro del modulo della fotocamera.Sul lato sinistro della fotocamera principale appare un obiettivo ultrawide. Un’unità flash a doppio LED si trova sul lato destro.

Secondo alcune indiscrezioni, sarà dotato di una fotocamera principale da 50 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un obiettivo ultra grandangolare da 48 megapixel e un teleobiettivo periscopio da 48 megapixel con zoom ottico 5x.

Le ultime immagini non mostrano il lato anteriore dello Xiaomi 12S Ultra. Tuttavia, le immagini CAD pubblicate all’inizio di questo mese hanno suggerito che includerà un AMOLED con un design perforato e bordi curvi. Il 12S Ultra avrà un display AMOLED QHD+ 120Hz da 6,7 ​​pollici, un processore Snapdragon 8+ Gen 1, fino a 12 GB di RAM LPDDR5, fino a 256 GB di memoria UFS 3.1, una fotocamera frontale da 20 megapixel e 4.800 mAh batteria con ricarica rapida da 67 W e compatibilità di ricarica wireless da 50 W.