Che ci piaccia o no, attualmente viviamo in un mondo automobilistico pieno di crossover, SUV e camion. Naturalmente, la passione per le auto si estende dal più piccolo crossover urbano alla nicchia dei SUV ultralusso. Attualmente, modelli come Bently Bentayga, Rolls-Royce Cullinan, Range Rover, Lambo Urus, Caddy Escalade o Mercedes Classe G stanno combattendo per la supremazia nel mercato reale.

Ma nel regno virtuale le cose sembrano un po’ diverse, soprattutto se percorriamo le autostrade digitali di Giorgi Tedoradze, un designer industriale georgiano meglio conosciuto come tedoradze.giorgi sui social media, che ha immaginato ancora una volta il futuro di SUV di lusso sportivi ma “virtuali”.

Uno scontro tutto digitale

Proprio di recente, abbiamo visto l’imminente Ferrari Purosangue combattere in un impossibile gara tra SUV con la McLaren Aonic.

Ora il designer è tornato con un altro confronto interessante ma completamente ipotetico, questa volta tra la Ferrari Purosangue con motore V12 e un altro nemico impossibile: l’immaginario SUV Bugatti Royale Elegant.

Quest’ultimo è un progetto creato ad hoc dall’esperto di grafica in CGI, che ora è riemerso per questo confronto, proprio mentre la Ferrari si sta finalmente preparando a rimescolare le carte dando filo da torcere alla Lamborghini Urus e Cullinan.

E proprio perchè è un concept, bisogna tutto con le pinze. In primo luogo, il design immaginato da questo autore potrebbe essere diverso dall’originale: bisogna fidarsi solo delle fughe di notizie ufficiali riportate dalla casa madre. Per quanto riguarda il SUV Bugatti, quello è ancora meno plausibile, soprattutto perché l’ultra-esotico produttore francese di hypercar è ancora preoccupato per la Chiron e tutti i suoi derivati.