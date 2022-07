Molte persone quest anno decideranno di comprare un condizionatore per far fronte al caldo asfissiante che sta dilagando in tutto il paese.

Indipendentemente dal fatto che la tua casa sia dotata di unità finestra, un condizionatore d’aria senza condotto o aria centrale, l’aria condizionata svolge un ruolo fondamentale nel mantenere i residenti freschi e a proprio agio.

Un condizionatore d’aria può durare da 10 a 15 anni: ci sono, ovviamente, molti fattori che potrebbero far fluttuare questa durata.

Quanto costa un condizionatore nuovo?

La media nazionale per un nuovo sistema di climatizzazione per tutta la casa è di circa 3000 euro. I sistemi ad aria centralizzata di fascia bassa costano circa 1500 euro, mentre quelli di fascia alta arrivano anche a 8000 euro.

Quando si stima il costo del condizionatore d’aria, bisogna tenere presente che l’installazione può richiedere dai 100 a 1000 euro di manodopera, a seconda delle tariffe locali e dal progetto.

Il costo di un nuovo climatizzatore dipende anche da:

Tipo di sistema;

Marca;

Condutture;

Grandezza dell’AC;

Indice di efficienza energetica(SEER);

Installazione e manodopera;

Metratura dell’immobile;

Ciascuno di questi potenziali costi offre una certa flessibilità sul prezzo. Ad esempio, la regolazione del tipo di sistema potrebbe ridurre i costi complessivi.

Molti quando acquistano una proprietà con alcuni vecchi elettrodomestici installati trovano anche un condizionatore già installato. Ma nella maggior parte dei casi si tratta di dispositivi vecchi che andrebbero sostituiti o riparati.

Quanto costa riparare un condizionatore?

In alcuni casi, potrebbe avere più senso dal punto di vista finanziario riparare il condizionatore d’aria invece di sostituirlo. Ad esempio, se il tuo condizionatore ha più di 5 anni e la parte che devi riparare non è un componente importante, come un condensatore o un evaporatore, allora potresti optare per una riparazione.

A seconda del tipo di condizionatore d’aria, del problema di riparazione e del tempo necessario per risolvere il problema, i costi di riparazione possono variare da 160 nella fascia bassa fino a 1.000 nella fascia alta. La media è di circa 380 euro. Un tecnico può aiutarti a determinare se è più conveniente scegliere la riparazione rispetto alla sostituzione.