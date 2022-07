Sembra che ci sia sempre una nuova truffa che viene segnalata nelle notizie. I criminali adattano costantemente i loro modi e provano cose diverse nel tentativo di imbrogliare persone innocenti.

La creatività e l’ingegnosità dietro alcuni di questi trucchi possono essere incredibili, ma di solito sono quelli più semplici quelli che funzionano meglio. La polizia sta lanciando l’allarme e sta cercando di spargere la voce su una di queste truffe che coinvolge una bottiglia d’acqua di plastica.

Apparentemente, i criminali infilano una normale bottiglia d’acqua di plastica vuota tra il pneumatico di un’auto e il passaruota. Quando il proprietario dell’auto accende il veicolo e va a guidare, sentirà la bottiglia d’acqua rompersi mentre viene schiacciata, facendoli fermare in modo che possano indagare sul rumore.

Una tecnica vecchia ma che funziona sempre

Parte del trucco sta nel posizionare la bottiglia d’acqua sul lato del passeggero, in modo che quando l’autista esce, deve fare il giro dell’auto per dare un’occhiata. Non pensando o aspettandosi di essere trattenuto per più di un breve momento, il conducente molto probabilmente lascerà l’auto accesa quando esce.

Ed è li che il criminale entra in azione, saltando al posto di guida e fuggendo con l’auto. In una manciata di secondi, un’auto può essere rubata senza che il conducente sappia nemmeno cosa è successo. Esistono varianti di questo crimine che coinvolgono una serie di elementi diversi volti a distrarre il conducente.

A volte il denaro viene messo sotto i tergicristalli o un capo di abbigliamento a caso viene bloccato sul parabrezza anteriore/posteriore in modo da bloccare la visuale del conducente quanto basta per farlo uscire e spostarlo. La maggior parte delle persone è completamente ignara di questi trucchi e quindi non ci pensa immediatamente.