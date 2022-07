Amazon Prime Video anche durante la prossima stagione offrirà a tutti i suoi clienti un’esclusiva di primo livello come la Champions League. Lo schema della tv streaming sarà lo stesso seguito nell’annata ora trascorsa, con una partita in esclusiva il mercoledì sera.

Amazon Prime Video, come attivare il servizio a costo zero

In attesa del ritorno della Champions League, le esclusive di Amazon Prime Video proseguono. La piattaforma streaming in queste settimane si sta affermando tra il grande pubblico, grazie ad un’offerta esclusiva che comprende film e serie tv. Inoltre, gli utenti che scelgono Prime Video possono anche attivare un mese a costo zero.

Ancora in questa stagione estiva, quindi, la proposta commerciale di Prime Video è nettamente differente rispetto a quella di altre piattaforme come Netflix e Disney. Amazon, infatti, prevede un mese di prova per gli utenti che hanno la possibilità di accedere alla galleria dei contenuti senza un vincolo formale.

In seguito al mese di prova, per gli abbonati ci sarà una scelta: proseguire con la visione o terminare l’esperienza. In caso di rinnovo, il prezzo mensile di Amazon Prime Video sarà di 3,99 euro. Il ticket annuale prevede un prezzo di 36 euro.

Altra possibile via per ottenere Prime Video a costo zero è Vodafone. I clienti del gestore inglese possono accedere ad Amazon Prime Video in maniera gratuita grazie alla Vodafone TV. Al costo base di 5 euro al mese, il servizio prevede ampi contenuti di serie tv e film ed anche un anno a costo zero proprio per il servizio streaming di Amazon.