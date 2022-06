Tesla di Elon Musk ha parlato dello sviluppo di una nuova tecnologia per le batterie come parte del periodo che precede il primo Battery Day dell’azienda per gli investitori. Si prevede che nei prossimi anni i veicoli con batterie agli ioni di litio, utilizzate anche nei telefoni cellulari, lasceranno il posto ad automobili e camion realizzati con fosfato di ferro e litio e altri prodotti chimici.

Ciò ridurrà i costi ed estenderà l’autonomia dei veicoli ad oltre 400 km o più tra una ricarica e l’altra e consentirà alle batterie di durare fino a 5 milioni di km.

Ridurre i costi e stimolare l’adozione di massa dei veicoli elettrici rimangono priorità critiche per Tesla, come ribadito lunedì in un messaggio di Musk ai dipendenti.

La nuova tecnologia cambierà l’esperienza di guida, che sia una Tesla o una prodotta da rivali come la General Motors, che sta anche lavorando su nuove tecnologie per le batterie, secondo quanto affermato dagli analisti.

Una rivoluzione che sta per arrivare

In particolare, la durata estremamente lunga delle batterie aiuterà il mercato dell’usato quando i proprietari permuteranno le loro auto. E la lunga vita delle batterie di nuova generazione potrebbe consentire loro di essere utilizzate in attività come viaggi di lunga durata.

“Se si parla di batterie che possono durare il doppio e vendute allo stesso prezzo, il discorso cambia completamente per il consumatore“, afferma l’analista di Wedbush Securities Dan Ives. “Le batterie al fosfato di ferro sono più sicure e possono avere una seconda o una terza vita”.

Musk ha recentemente affermato che il suo Battery Day è stato programmato provvisoriamente per settembre, il mese in cui Tesla ha rinviato la sua riunione annuale degli azionisti. Inizialmente, entrambi gli eventi erano stati programmati per giugno.

“Vogliamo lasciare le notizie entusiasmanti per quel giorno, e ci saranno molte notizie interessanti da raccontare“, ha detto Musk durante la telefonata sugli utili del primo trimestre della società. “Penso che sarebbe uno dei giorni più emozionanti nella storia di Tesla“.