Il nuovo volantino di casa Carrefour, valido per buona parte degli ultimi giorni del mese di Giugno, rappresenta un ottimo punto di partenza per tutti gli utenti che vogliono cercare di mettere le mani su un prodotto Samsung, cercando di spendere il minimo indispensabile.

La campagna promozionale resta perfettamente allineata con quanto siamo stati abituati a vedere in passato, ciò sta a significare che i singoli prodotti possono essere acquistati solamente in negozio, non online sul sito ufficiale dell’azienda. Le scorte, stando a quanto annunciato da Carrefour, non dovrebbero essere limitate.

Carrefour: grandi sconti e prezzi molto bassi

Il volantino affonda le radici su una coppia di sconti legati alla tecnologia, il primo va a toccare un televisore da 24 pollici, un LED JVC, in vendita al prezzo finale di soli 179 euro. Nel secondo caso, invece, si butta a capofitto nel mondo della telefonia mobile, con una promozione interessante sul Samsung Galaxy A02s, il cui prezzo di 119 euro risulta essere più che adeguato per le prestazioni generalmente offerte.

La scheda tecnica parla di un prodotto con tripla fotocamera posteriore da 13 megapixel, una batteria da 5000mAh, ma anche un display da 6.5 pollici, 3G di RAM e ben 32GB di memoria interna (completamente espandibili tramite microSD). Il risparmio è notevole, almeno rispetto al listino originale, come anticipato le scorte non dovrebbero essere limitate, di conseguenza dovreste riuscire ad acquistare i prodotti anche in prossimità della data di scadenza della campagna stessa. Per i dettagli, collegatevi qui.