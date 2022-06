Euronics fa risparmiare moltissimo tutti gli utenti che da tempo aspettavano il momento giusto per acquistare i nuovi prodotti di tecnologia, e non solo, con il lancio di una campagna promozionale piena zeppa di occasioni molto speciali.

Il volantino riparte subito con l’obiettivo di essere il più accessibile possibile, poiché tutti gli utenti che vorranno recarsi presso uno dei negozi del socio di appartenenza, avranno la possibilità di approfittare di prezzi incredibilmente più bassi del normale. Il risparmio viene poi esteso anche in termini di pagamento, poiché coloro che spenderanno più di 199 euro, potranno eventualmente richiedere la rateizzazione senza interessi.

Non dimenticatevi del canale Telegram ufficiale di TecnoAndroid, vi attendono i codici sconto Amazon completamente gratis.

Euronics: questi sono gli sconti del momento

Le offerte del volantino Euronics si focalizzano su alcune delle aziende più in voga degli ultimi anni, quali sono ad esempio Apple e Samsung. Nel primo caso i prodotti sono differenziati in due categorie: notebook, con il MacBook Air da 899 euro, e smartphone, con l’iPhone 12, il cui prezzo finale non supera i 699 euro.

Per quanto riguarda il mondo Samsung, la scelta potrebbe effettivamente ricadere sul recentissimo Samsung Galaxy S21 FE, uno smartphone dalle prestazioni assolutamente pregevoli, il cui prezzo finale è sceso addirittura al di sotto dei 500 euro. Per ultimo segnaliamo sicuramente l’eccellente Z Flip3, un foldable che promette prestazioni al top, ad un prezzo di 699 euro.

Per approfondire la conoscenza del volantino di casa Euronics, ricordiamo essere necessario collegarsi al sito ufficiale dell’azienda stessa, conoscerete tutti i dettagli della campagna.