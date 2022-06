Giove, il pianeta più grande del sistema solare è appena stato colpito da un asteroide, l’impatto è stato cosi violento che è stato ripreso dal nostro pianeta con una telecamera.

L’astronomo John McKeon stava osservando Giove con un telescopio in Irlanda, quando ha catturato questo straordinario video time-lapse che mostra un oggetto che colpisce il pianeta. McKeon stava registrando il percorso delle lune di Giove Io e Ganimede con un telescopio Schmidt-Cassegrain da 11 pollici e la sua fotocamera ASI120mm quando ha notato l’esplosione

“Lo scopo originale della sessione era quello di ottenere un time-lapse, è stata una felice coincidenza vedere l’impatto dal vivo“, ha scritto McKeon in una descrizione del video di YouTube.

Sebbene sia ancora troppo presto per conoscere i dettagli esatti dell’incidente di Giove, l’esperto di asteroidi della NASA Paul Chodas, che dirige il Center for Near-Earth Object Studies dell’agenzia presso il Jet Propulsion Laboratory di Pasadena, in California, ha affermato il colpevole potrebbe essere un asteroide delle dimensioni di un edificio.

“È più probabile che sia un asteroide semplicemente perché ce ne sono di più“, ha detto Chodas a Space.com per telefono.

Non è ancora chiaro cosa abbia colpito Giove, ma l’impatto è stato catturato anche Gerrit Kernbauer di Mödling, Austria , secondo Phil Plait di Bad Astronomy, che ha pubblicato il video YouTube di Kernbauer dell’impatto. Secondo Plait, l’impatto è avvenuto alle 00:18, o subito dopo la mezzanotte, il 17 marzo.

Kernbauer ha utilizzato un telescopio Skywatcher Newton 200/1000 per catturare il video dell’impatto.

“La ripresa non era delle migliori, quindi ho esitato ad elaborare i video“, ha scritto nella sua descrizione del video. “Tuttavia, 10 giorni dopo ho guardato i video e ho trovato questo strano punto luminoso che è apparso per meno di un secondo sul bordo del pianeta.”

Un impatto senza precedenti

Come dice Kernbauer, questa non è la prima volta che Giove viene colpito da una roccia spaziale.

“Dal nostro punto di vista, questo serve semplicemente a ricordarci che gli impatti nel sistema solare sono reali“, ha detto Chodas. “Attira molti asteroidi e comete. Stiamo vedendo sempre più spesso rotte di impatto su Giove, almeno una volta all’anno”.

Tra il 16 luglio e il 22 luglio 1994, frammenti della cometa Shoemaker-Levy 9 si sono schiantati contro Giove. Gli impatti hanno lasciato grandi cicatrici visibili per mesi anche attraverso un piccolo telescopio.

Mentre gli astronomi osservavano lo schianto di Giove della cometa Shoemaker-Levy 9 dalla Terra, la navicella spaziale Galileo della NASA, che all’epoca era in rotta verso Giove, ha catturato immagini straordinarie della collisione. Il telescopio spaziale Hubble ha registrato viste degli impatti a diverse lunghezze d’onda, mentre la NASA ha utilizzato il suo Deep Space Network per tracciare i disturbi radio nella cintura di radiazione di Giove.