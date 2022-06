Uno dei maggiori pericoli a cui ogni utente Android deve prestare attenzione ogni giorno è costituito senza alcun dubbio dai malwares, i piccoli software dannosi sono infatti ubiquitari nel web e cercano di colpire il maggior numero di utenti possibile, l’obbiettivo è ovviamente quello di appropriarsi di dati importanti come codici di carte di credito o dati di accesso per le piattaforme internet banking.

Questi software per distribuirsi sfruttano come vettori delle banali applicazioni di utilità che vengono spacciate come legittime, le quali non appena installate però assumono il controllo del dispositivo iniziano a inviarne tutto il contenuto presso il loro creatore che potrà poi analizzarlo con comodo ed usarlo contro di voi.

Il consiglio migliore per evitare di incappare in questa tipologia di pericolo è quella di non scaricare app dal web bensì solo dal Play Store.

Trojan bancari da non installare