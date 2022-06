Carrefour si avvicina al minimo storico su alcuni dei migliori prodotti in circolazione, gli utenti sono felici di avere l’occasione di accedere ad un numero crescente di dispositivi in promozione, riuscendo nel contempo a metter mano al portafoglio, per riuscire a spendere pochissimo.

Il volantino dell’azienda resta fedele alle soluzioni precedenti, sopratutto in termini di disponibilità sul territorio nazionale; in altre parole, gli acquisti possono essere completati da coloro che decidono di recarsi il prima possibile nei negozi fisici in Italia, senza costi aggiuntivi o vincoli particolari da segnalare.

Carrefour: le offerte più pazze sono attive solo oggi

La spesa da Carrefour è davvero ridottissima, grazie alla presenza di un volantino pieno zeppo di occasioni, ma con un fortissimo focus sugli smartwatch economici, o meglio di fascia bassa.

I prodotti in promozione sono innumerevoli, tuttavia focalizzando l’attenzione sull’elettronica di piccole dimensioni, la scelta potrebbe ricadere sull’ottimo MC Plus, uno smartwatch in vendita a soli 17,90 euro. Le prestazioni chiaramente non sono eccellenti, o particolari, sebbene tuttavia possa essere considerato come un valido compagno di viaggio per gli utenti che vogliono spendere poco, godendo di specifiche interessanti, tra le quali ad esempio annoveriamo il sensore per il battito cardiaco, che permette di misurare la percentuale di ossigeno nel sangue.

Il prodotto può essere acquistato con garanzia legale della durata di 24 mesi, nel caso in cui emergessero problemi di alcun tipo, sarà possibile richiedere la riparazione o la sostituzione completa.