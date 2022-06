L’amministrazione Biden questa settimana ha proposto nuovi standard per veicoli elettrici entro il 2030, una mossa che si sforza ad accelerare la transizione verso l’energia pulita del Paese.

I funzionari di Biden hanno affermato che la proposta sugli standard minimi aiuterà a stabilire le basi per gli stati per costruire progetti di stazioni di ricarica accessibili a tutti i conducenti indipendentemente dalla posizione, dal marchio di veicoli elettrici o dalla società di ricarica.

L’elettrificazione del settore dei trasporti, uno dei maggiori contributori alle emissioni di gas serra degli Stati Uniti, è fondamentale per mitigare il cambiamento climatico. L’amministrazione ha pubblicizzato i veicoli elettrici come più convenienti per gli americani rispetto alle auto a gas e ha fissato l’obiettivo del 50% di vendite di veicoli elettrici entro il 2030.

Nuove stazioni di ricarica più aggiornate

All’inizio di quest’anno, la Casa Bianca ha presentato un piano per stanziare 5 miliardi di dollari agli stati per finanziare i caricabatterie per veicoli elettrici nei prossimi cinque anni. Il piano fa parte della legislazione bipartisan sulle infrastrutture, che include 7,5 miliardi di dollari per costruire una rete nazionale di stazioni di ricarica per veicoli elettrici.

“Tutti meritano la possibilità di beneficiare dei veicoli elettrici“, ha detto mercoledì il segretario ai trasporti Pete Buttigieg durante una call con i giornalisti.

“Prestiamo attenzione non solo alla quantità di caricabatterie per veicoli elettrici, ma anche alla loro qualità”, ha affermato Buttigieg. “Tutti dovrebbero essere in grado di trovare una stazione di ricarica funzionante quando e dove ne hanno bisogno“.

I funzionari hanno affermato che gli standard garantiranno una rete unificata di caricabatterie con sistemi di pagamento, informazioni sui prezzi e velocità di ricarica. La regola impone informazioni in tempo reale sui prezzi delle stazioni e sulla posizione in modo che i conducenti possano pianificare meglio i loro viaggi. E le stazioni dovrebbero avere un numero e un tipo minimo di caricabatterie.

Gli Stati Uniti sono il terzo mercato mondiale di veicoli elettrici dopo Cina ed Europa. Secondo uno studio del 2020 di Consumer Reports, i conducenti di veicoli elettrici spendono il 60% in meno ogni anno sui costi del carburante rispetto ai conducenti di auto a gas.