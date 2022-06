A partire da ieri 8 giugno 2022 l’operatore virtuale Very Mobile ha introdotto, per tutti i nuovi clienti che acquisteranno un’offerta online, un buono Amazon dal valore di 10 euro.

Sempre da ieri, l’operatore virtuale e secondo brand di WindTre ha introdotto il costo di attivazione gratuito per le sue offerte dedicate ai nuovi numeri, compresa Very 9,99. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Very Mobile ha introdotto il buono Amazon da 10 euro

Come indicato nel regolamento ufficiale, pubblicato nella pagina “Supporto” del sito Very Mobile, salvo eventuali cambiamenti l’iniziativa con buono Amazon rimane disponibile fino al prossimo 20 Giugno 2022. Per usufruire della promozione, i nuovi clienti devono sottoscrivere una delle offerte attivabili in portabilità da Iliad, Fastweb, PosteMobile e altri operatori virtuali.

Per quanto riguarda il buono regalo Amazon, dal valore di 10 euro, l’erogazione avviene via email dopo l’attivazione della SIM e il rinnovo dell’offerta, subito o comunque entro 30 giorni. Specifichiamo che l’attivazione della SIM va effettuata entro 60 giorni a partire dall’ordine online, pagando contestualmente la prima mensilità dell’offerta.

Come anticipato precedentemente, il costo di attivazione è ora gratuito anche per l’offerta Very 9.99 con minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 220 Giga di traffico dati mensile in 4G a 9,99 euro al mese. Vi consigliamo di visitare il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli sulle offerte.