Comet non ammette repliche dalle altre realtà sul territorio nazionale, in questi giorni ha presentato una speciale campagna promozionale, con la quale riuscire a convincere gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, senza obbligarli a spendere cifre folli.

Il meccanismo che regola il volantino non si discosta assolutamente da quanto visto ed apprezzato in passato, ciò sta a significare che tutti i prodotti possono tranquillamente essere acquistati anche online sul sito ufficiale, il quale promette la spedizione gratuita presso il domicilio, nel momento in cui l’ordine dovesse raggiungere, e superare, il valore limite di 49 euro.

Comet: offerte e prezzi bassi, ecco la lista dei migliori

Risparmiare con Comet è davvero semplicissimo, gli utenti si ritrovano a poter mettere le mani su un numero sempre crescente di prodotti, anche appartenenti alla fascia più alta della telefonia mobile. I dispositivi da non perdere assolutamente di vista sono infatti legati a Galaxy S22, l’ultimo della propria serie, il cui prezzo non supera i 799 euro, per scendere poi verso i 649 euro richiesti per l’acquisto del foldable più amato del momento, il Galaxy Z Flip3.

Gli utenti che invece sono maggiormente interessati ad un prodotto economico, potranno decidere di acquistare uno a scelta tra Galaxy A32, Galaxy A03, Redmi Note 11, Redmi 10 o anche Redmi Note 10S. Tutti questi modelli sono acquistabili a meno di 300 euro, sempre alle solite condizioni di vendita. Per maggiori informazioni in merito, collegatevi al sito ufficiale.