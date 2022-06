CoopVoce permette ancora di avere le EVO con 4,99 euro: ecco fino a 100GB

CoopVoce è una delle realtà più affermate sotto il punto di vista dei gestori virtuali. Nel mondo della telefonia mobile sono davvero molte le aziende che riescono ad operare oggi con risultati eccezionali, anche se i provider virtuali avrebbero preso molto terreno ai classici gestori.

CoopVoce sta riuscendo ad accumulare numerosi clienti nuovi, tutto per merito delle promozioni Evolution che forniscono tantissimi minuti, SMS e giga per pochi euro mensili.

Come potete notare in basso la principale peculiarità è quella di offrire molti contenuti ma soprattutto dei prezzi che restino bassi nel tempo. Ricordiamo infatti che tutte le promozioni della linea Evolution persistono da diversi mesi a questa parte e stanno riscuotendo un gran successo.

CoopVoce: le promozioni migliori appartengono alla linea Evolution, ecco cosa includono al loro interno

Queste sono tutte le offerte disponibili sul sito ufficiale. Si tratta di promozioni non soggette a rimodulazione per sempre, proprio come piace agli utenti che cercano un nuovo provider.

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 8,90 euro al mese per sempre

