Mercedes-Benz sta portando avanti la sua gamma di autocarri elettrici, e prevede di metterli in vendita dopo l’inizio della produzione lo scorso autunno, offrendo concorrenza alla vasta gamma di Volvo. I due produttori di autocarri sono stati leader del settore nell’ultimo anno quando si tratta dell’introduzione di autocarri destinati alla distribuzione giornaliera.

Ora Mercedes si sta preparando a elettrificare il segmento a lungo raggio, rivelando questa settimana che intende mettere in produzione l’eActros LongHaul da 40 tonnellate nel 2024, con un’autonomia di circa 350 km miglia a pieno carico.

Il produttore ha indicato che i primi prototipi sono attualmente in fase di test interni, in vista delle prove su strade pubbliche entro la fine dell’anno. Come gli altri camion eActros della gamma, il LongHaul dovrebbe essere dotato di diversi pacchi batteria con una capacità di 105 kWh ciascuno.

Naturalmente, gli autotrasporti a lungo raggio in Europa e altrove dipenderanno dalla presenza di infrastrutture di ricarica solo per autocarri di questo tipo. Ecco perché Mercedes, Volvo Trucks e il marchio di autocarri Traton di Volkswagen si sono uniti per creare una joint venture solo per l’infrastruttura dei veicoli elettrici per autocarri.

I tre produttori svilupperanno e gestiranno una rete ad alte prestazioni solo per autocarri e autobus a lungo raggio per carichi pesanti elettrici a batteria in Europa. La rete HoLa (High-Performance Charging in Long Haul Truck Transport) sarà aperta anche ad altri marchi.

Verranno costruite diverse stazioni prototipo

“Due punti di ricarica ad alte prestazioni con il Megawatt Charging System (MCS) devono essere installati in ciascuna delle quattro località in Germania e testati in applicazioni reali“, osserva Mercedes.

A partire da questo mese Mercedes prevede di far conoscere ai suoi clienti la gamma eActros vicino al suo sito di produzione di camion di Wörth in Germania, per preparare i clienti della flotta per la fase successiva dell’autotrasporto. L’evento di una settimana vedrà circa 1000 visitatori del settore sperimentare i camion eActros 300 con carichi utili realistici su percorsi vicino alla sede di Wörth, oltre a familiarizzare con l’infrastruttura di ricarica.

“L’enorme interesse per il nostro evento di guida eActros a Wörth è un’ulteriore prova della popolarità che la mobilità elettrica sta già guadagnando tra i clienti“, ha affermato Karin Rådström, CEO di Mercedes-Benz Trucks.

Naturalmente, le vendite di camion elettrici in Europa sono una cosa, e le vendite di camion elettrici in Nord America ne sono un’altra, perchè ci vogliono le infrastrutture necessarie.