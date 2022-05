Tante novità sono in arrivo per gli utenti di WhatsApp nel corso di queste settimane. Gli sviluppatori della piattaforma di messaggistica istantanea hanno deciso di fare un ulteriore passo in avanti verso lo sviluppo di un servizio sempre più completo verso tutte le tipologie di pubblico.

WhatsApp, sino a 32 partecipanti per le videochiamate

In seguito agli ultimi upgrade che hanno riguardato le reaction, così come le note vocali, WhatsApp si concentra ora sul sistema delle videochiamate. Per adeguarsi agli altri servizi di messaggistica, gli sviluppatori hanno ampliato le funzioni a disposizione del pubblico.

La principale novità sotto questo punto di vista rappresenta l’ampliamento dei partecipanti per una conversazione audio e video. Con il nuovo upgrade, gli utenti di WhatsApp avranno la possibilità di comunicare con ben 32 persone in contemporanea.

Attraverso questo sostanziale cambiamento, gli utenti di WhatsApp desiderano seguire la scia di altre importanti piattaforme come ZOOM, Microsoft Teams e Google Meet. In questi ultimi mesi, infatti, le videochiamate non rappresentano soltanto uno strumento per la messaggistica ma una vera e propria possibilità per le riunioni virtuale, tra cui anche attività di smart working e didattica a distanza.

L’aggiornamento delle videochiamate allargate a più utenti è già in roll out nel giro di qualche settimane. Questa funzione sarà prima disponibile sugli iPhone per poi arrivare in gran parte degli smartphone Android.

In seguito a tale upgrade, gli sviluppatori di WhatsApp guardano oltre. Il prossimo passo per i tecnici della chat potrebbe essere la condivisione di spazi di lavoro in rete.