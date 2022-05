L’operatore virtuale PosteMobile ha recentemente deciso di riproporre, fino al prossimo 29 maggio 2022, la propria offerta denominata Creami WOW 30 GB a meno di 5 euro al mese.

Come indicato nel sito ufficiale di PosteMobile, l’offerta consiste sostanzialmente nel piano ricaricabile Creami NEXT 1, in questo caso composto da 5 Giga di base e 25 Giga di bonus. Ricordiamoci insieme cosa propone.

PosteMobile rilancia Creami WOW 30 GB

L’offerta in questione comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 30 Giga di traffico dati mensile. I 25 GB di bonus vengono erogati entro 24 ore dall’attivazione del piano. A partire dal secondo mese, invece, l’erogazione dei 25 Giga avviene contestuale al rinnovo, permettendo al cliente di utilizzare 30 Giga totali ogni mese.

L’offerta è attivabile direttamente online oppure, cliccando sull’apposita sezione, è possibile chiedere di essere ricontattati da un operatore che ci segua nell’attivazione stessa. Per quanto riguarda l’acquisto della nuova SIM, i clienti devono sostenere un prezzo di 20 euro, con 10 euro di traffico incluso e spedizione a domicilio gratuita.

Una volta sottoscritta, l’offerta si rinnova in automatico ogni mese, con addebito su credito residuo. In caso di mancato rinnovo per credito insufficiente, vengono applicate le tariffe a consumo di 18 centesimi di euro al minuto per il traffico voce e 12 centesimi di euro per ogni SMS inviato. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli o scoprire altre offerte disponibili.