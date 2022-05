Quale telefono usa Bill Gates? Si potrebbe pensare che la risposta a questa domanda sia: Microsoft Surface Duo, in quanto co-fondatore dell’azienda. Tuttavia, Gates stesso ha ammesso che il dispositivo presenta fin troppi problemi per essere una prima scelta durante l’acquisto di un nuovo telefono.

Gates ha dichiarato di possedere un Samsung Galaxy Z Fold3. La sua scelta è basata soprattutto sul fattore forma del phablet pieghevole. È anche probabile che incidano l’esperienza software, le fotocamere decenti e una politica di aggiornamento lunga e tempestiva. Agendo ancora come uno dei migliori rappresentanti di Microsoft, si potrebbe pensare che anche la collaborazione in corso dell’azienda con Samsung potrebbe svolgere un ruolo in questa scelta. Grazie alla partnership tra i due giganti della tecnologia, i dispositivi Galaxy sono i più compatibili con i computer Windows.

In termini di hardware il Microsoft Surface Duo ha due display collegati a un cardine per lasciare più spazio sullo schermo. Tuttavia, la mancanza di continuità dello schermo rende il suo utilizzo un’esperienza notevolmente diversa rispetto a quella garantita dal Fold3. Lo Z Fold3 è praticamente il miglior smartphone pieghevole formato libro sul mercato. Vendute oltre 2,5 milioni di unità negli ultimi anni. In cifre, il suo concorrente più vicino è probabilmente Huawei, che soffre ancora della mancanza di servizi Google. Considerando i problemi che ha avuto l’azienda a riguardo, è probabilmente saggio che Bill Gates eviti di avere a che fare con un Mate X.