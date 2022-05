Honor lancia anche in Italia le Earbuds 3 Pro, qualità sonora senza precedenti

HONOR ha annunciato in data odierna il lancio in Italia degli HONOR Earbuds 3 Pro, un paio di eleganti auricolari wireless che offrono agli utenti il giusto supporto sonoro per ascoltare la loro musica preferita e avere una qualità di chiamata superiore. Per un’esperienza coinvolgente e senza interruzioni, i nuovi HONOR Earbuds 3 Pro dispongono di un sistema di cancellazione attiva del rumore (Adaptive Active Noise Cancellation, ANC) che riconosce i suoni circostanti e attiva automaticamente varie modalità di cancellazione del rumore. Inoltre, sono anche i primi auricolari Stereo True Wireless (TWS) del settore a disporre di una tecnologia di ricarica rapida a 5C.

“Gli auricolari HONOR Earbuds 3 Pro si spingono oltre, offrendo un’esperienza di ascolto di livello superiore”, ha dichiarato George Zhao, CEO di HONOR Device Co, Ltd. “Il nostro obiettivo è quello di portare innovazione e valore ai consumatori di tutto il mondo, agli utenti che desiderano avere ogni giorno stile, qualità del suono e funzionalità”.

Esperienza di ascolto coinvolgente grazie all’innovazione e alla tecnologia

La priorità degli auricolari HONOR Earbuds 3 Pro è quella di garantire un suono di alta qualità ed eccezionalmente realistico. Gli auricolari vantano il primo design coassiale a doppio driver al mondo, con un potente driver dinamico da 11 mm di diametro e un tweeter piezoelettrico in ceramica che garantisce la naturalità dei bassi e la chiarezza e melodiosità degli alti.

Il driver dinamico da 11 mm di diametro all’interno di ciascun auricolare è dotato di un dumper di soli 0,6 mm, che consente di aumentare la sensibilità delle basse frequenze fino all’11%, offrendo così un’esperienza straordinaria dei bassi. HONOR è anche il primo nel settore a utilizzare un tweeter piezoelettrico in ceramica progettato per migliorare la nitidezza degli alti, garantendo al contempo un consumo energetico limitato.

Nessuna distrazione grazie alle tre modalità di cancellazione attiva del rumore

L’intelligente funzione Adaptive ANC è perfetta per gli utenti che desiderano un’esperienza intelligente e senza alcun disturbo. Gli auricolari HONOR Earbuds 3 Pro riconoscono in modo intelligente i suoni ambientali circostani e passano da una modalità all’altra di cancellazione attiva del rumore (Adaptive Active Noise Cancellation, ANC). Queste sono la modalità Ultra, la modalità Generale e la modalità Accogliente, e consentono agli utenti di immergersi nella propria musica o gioco senza alcuna distrazione.

Grazie alla cancellazione del rumore fino a 46 decibel (dB), gli auricolari HONOR Earbuds 3 Pro consentono agli utenti di ascoltare musica o l’audio dei giochi in modo coinvolgente, riducendo i suoni ambientali a vari livelli, sia che si tratti di una strada affollata o di una biblioteca silenziosa.

Inoltre, la cancellazione del rumore di chiamata rende più facile per gli utenti al telefono ricevere e trasmettere i corretti messaggi. Gli auricolari HONOR Earbuds 3 Pro bloccano le distrazioni udibili intorno all’utente, impedendo inoltre che vengano captate e trasmesse durante la chiamata. Questo permette agli utenti di effettuare chiamate vocali anche quando si trovano in aree rumorose o affollate.

Grazie all’AI Leakage Compensation, che rileva le caratteristiche dello stato di utilizzo dell’utente, gli HONOR Earbuds 3 Pro regolano dinamicamente l’equalizzazione, assicurando un effetto personalizzato di cancellazione attiva del rumore che consente agli utenti di godere di un suono migliore e più coinvolgente.

I primi auricolari TWS al mondo con ricarica rapida 5C

Gli HONOR Earbuds 3 Pro sono i primi auricolari TWS al mondo dotati di una tecnologia di ricarica rapida 5C, con un’autonomia in standby senza custodia di ricarica fino a 36 ore. Per una riproduzione musicale di 2 ore, è sufficiente una breve ricarica di 5 minuti, e si può così tornare ad immergersi nei propri brani preferiti. Gli utenti possono contare su una carica del 65% in soli 10 minuti. Inoltre, per una maggiore comodità, la custodia di ricarica può essere ricaricata anche in modalità wireless.

Intelligenza artificiale per adattarsi all’orecchio dell’utente

Centinaia di ricalibrazioni strutturali effettuate da persone diverse hanno garantito agli auricolari un design ergonomico, in grado di offrire una vestibilità sicura e priva di alterazioni per tutto il giorno.

Gli auricolari HONOR Earbuds 3 Pro sono la perfetta unione di una rigorosa ricerca tecnica e di un’estetica innovativa. Con soli 5,1 g (senza eartips) per lato, gli auricolari sono leggeri ed eleganti per l’uso quotidiano. Unitamente alle prese d’aria anteriori e posteriori, che consentono la circolazione dell’aria e ne bilanciano la pressione, il design assicura che gli auricolari si adattino perfettamente e comodamente alle orecchie degli utenti, senza far percepire alcuna pressione.

Prezzi e disponibilità

Gli auricolari HONOR Earbuds 3 Pro sono disponibili in due colori: Bianco e Grigio.

Al prezzo di €199,90 gli HONOR Earbuds 3 Pro sono da oggi disponibili per l’acquisto in Italia su Hihonor.com a questo link.