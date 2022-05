Per tutto il mese di Maggio 2022 l’operatore virtuale PosteMobile permette di attivare la nuova offerta solo dati 300% Digital, composta esclusivamente da 300 Giga e con chiamate e SMS a consumo. Nel caso vengano utilizzati meno di 100 Giga, il cliente ottiene anche un bonus.

Con questa nuova offerta, attivabile direttamente online o con ricontatto telefonico, l’operatore si rivolge a tutti i nuovi clienti con o senza portabilità. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

PosteMobile presenta Digital 300%

300% Digital è disponibile dal 16 al 31 Maggio 2022 e fino alla stessa data è possibile ottenere un prezzo mensile scontato, pari a 8,99 euro al mese anziché 9,99 euro al mese. Con la nuova 300% Digital, ogni mese si ottengono dunque 300 Giga di traffico dati, oltre che una tariffa a consumo per effettuare chiamate e inviare SMS.

Riguardo alla spesa iniziale, la nuova SIM prevede un costo di 20 euro con 10 euro di traffico incluso e spedizione gratuita. I restanti 10 euro rappresentano il costo di attivazione, in promozione invece di 15 euro sempre fino al 31 Maggio 2022. Passando al traffico voce e agli SMS, la tariffa a consumo è la stessa prevista da PosteMobile Super 20 con il piano PosteMobile Unica New.

Le chiamate vengono infatti tariffate a 18 centesimi di euro al minuto, mentre gli SMS a 18 centesimi di euro ciascuno. Per il traffico voce non è presente scatto alla risposta e la tariffazione avviene a scatti anticipati di 60 secondi. Come indicato nel sito ufficiale di PosteMobile, in caso di consumo mensile inferiore a 100 Giga, con questa offerta è prevista l’erogazione di 20 credit bonus.