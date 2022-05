Iliad lancia una nuova campagna promozionale in primavera con il ritorno della Giga 120. I clienti che intendono attivare una nuova SIM con il gestore francese avranno la possibilità di attivare questa ricaricabile che prevede consumi quasi illimitati a fronte di prezzi da vero e proprio ribasso.

Iliad, la tariffa con 120 Giga ed il 5G a costo zero

I clienti di Iliad che decidono di sottoscrivere la Giga 120 potranno beneficiare di chiamate quasi no limits per le telefonate e di consumi altrettanto illimitati per gli SMS. I clienti avranno altresì a loro disposizione 120 Giga per navigare in internet. Il costo per il rinnovo della ricaricabile sarà di 9,99 euro ogni mese. Gli abbonati nel momento dell’attivazione dovranno solo aggiungere una quota di 10 euro in modalità una tantum.

Le sorprese per gli abbonati di Iliad che decidono di attivare la promozione Giga 120 non finiscono qui. I clienti del gestore francese, infatti, avranno anche la possibilità di accedere alla tecnologia 5G. Il gestore ha previsto questo servizio completamente a costo zero sia per i nuovi che per i vecchi clienti.

La strategia commerciale rappresenta una grande differenziazione rispetto a quanto previsto da TIM e Vodafone. Iliad, infatti, non richiede alcun genere di extra per la navigazione di rete con le linee internet ad alta velocità.

Stante le cose, le reti 5G promosse da Iliad sono già presenti in 20 città del nostro Paese. Obiettivo del gestore per il proseguo dell’anno e per i mesi a venire è quello di ampliare la copertura, portando la tecnologia in ulteriori centri cittadini.