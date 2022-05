Samsung Galaxy Watch 4 è uno degli smartwatch migliori attualmente sul mercato. La novità più importante della serie è rappresentata dal passaggio da Tizen a Wear OS, ma purtroppo l’orologio non ha mai ricevuto il tanto atteso assistente Google.

Le cose però potrebbero presto cambiare. In un lungo post sul sito Samsung Newsroom, infatti, Patrick Chomet, EVP e Capo dell’Ufficio Customer Experience di Samsung, ha dichiarato che gli utenti di Galaxy Watch 4 riceveranno il tanto atteso aggiornamento per l’estate. Scopriamo insieme i dettagli.

Samsung Galaxy Watch 4 sta per ricevere l’Assistente Google

A un anno dall’inizio della collaborazione con Google, il manager ha voluto ribadire che la società è al lavoro per aprire ulteriormente l’ecosistema, in modo da portare nuove esperienze e vantaggi agli utenti. Se infatti per l’estate si potrà, per esempio, controllare Spotify con l’assistente Google, entro la fine dell’anno un numero ancora maggiore di applicazioni e servizi Google dovrebbero arrivare su Galaxy Watch. Speriamo sia la volta buona.

“Questa estate sono felice di condividere che gli utenti di Galaxy Watch 4 saranno in grado di scaricare Google Assistant sul loro dispositivo, con interazioni vocali più rapide e naturali, consentendo risposte rapide e assistenza quando si è in movimento – Patrick Chomet, EVP e Head Customer Experience Office presso Mobile eXperience Business, Samsung Electronics“.

Saranno anche in arrivo altre novità, come anticipato precedentemente, la possibilità di controllare Spotify direttamente con Google Assistant ed entro la fine dell’anno arriveranno anche nuove applicazioni ottimizzate. Non ci resta che attendere per scoprire maggiori dettagli.