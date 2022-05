Amazon Prime Video ha garantito a tutti i clienti una stagione mai così ricca di esclusive. Gli utenti della tv streaming per la prima volta nella loro storia hanno avuto modo di guardare le partite di Champions League, con l’esclusiva di un match a settimana, ogni mercoledì.

Amazon Prime Video, come attivare il servizio a costo zero

Nonostante la conclusione della Champions League, gli utenti di Amazon Prime Video avranno la possibilità di accedere ad una serie di contenuti esclusivi, tra film e serie tv. La ricca galleria di contenuti prevista per i clienti di Amazon è compensata da un’offerta commerciale ancora molto vantaggiosa. A differenza di altri servizi streaming, infatti, Amazon assicura ancora a tutti i clienti un mese gratis.

In controtendenza rispetto ad altri servizi come Netflix o come Disney+, tutti coloro che desiderano attivare in prima sottoscrizione un ticket con Amazon Prime Video potranno ancora una volta scegliere la convenienza di un mese gratis. Gli utenti saranno anche esentati dal vincolo formale dopo il primo mese. In caso di rinnovo, il prezzo del servizio streaming sarà di 3,99 euro al mese. Per il ticket annuale gli utenti si troveranno a pagare 36 euro ogni dodici mesi.

Coloro che desiderano Prime Video a costo zero possono anche affidarsi alla promozione di Vodafone. Anche il gestore inglese, con la sua promozione Vodafone TV, assicura un anno di Amazon a titolo gratuito. Il ticket Vodafone TV al costo base di 5 euro al mese prevede ampi contenuti di serie tv e film. Anche qui non è previsto un vincolo formale dopo il primo anno per i clienti.