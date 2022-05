L’applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp ha recentemente introdotto un nuovo limite di partecipanti ai gruppo. WhatsApp è tra le app di messaggistica istantanea più usate su smartphone a livello mondiale.

Nelle ultime ore la piattaforma di proprietà di Meta ha ricevuto una novità che riguarda i gruppi chat. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

WhatsApp: cambia il numero di partecipanti massimo ad un gruppo

La novità della quale parliamo consiste nella possibilità di aggiungere fino a 512 partecipanti nei gruppi WhatsApp. Si tratta dunque di un incremento del limite massimo dei partecipanti nei gruppi chat per la piattaforma di messaggistica.

La novità che abbiamo appena visto è attualmente in fase di distribuzione per WhatsApp su iOS e su Android in versione beta. Ci aspettiamo che entro le prossime settimane arrivi anche per la versione stabile. Lo scorso mese, Zuckerberg aveva dichiarato che la feature era in fase di sviluppo per gli utenti iOS. Dopo pochi giorni è arrivata l’ufficialità del rilascio, con la novità che comprenderà anche i possessori di dispositivi Android.

Il nuovo tweet riporta: “Ora puoi mettere 32 delle tue persone preferite in UNA chiamata vocale. Condividere buone notizie con tutta la tua famiglia significa ascoltare tutta la gioia e le risate in una semplice chiamata“. L’app di messaggistica istantanea di proprietà di Meta continua a lavorare per fornire nuove funzionalità ai propri clienti in base alle loro esigenze.