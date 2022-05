L’operatore virtuale PosteMobile ha recentemente rilanciato la propria offerta denominata Creami Extra WOW 20 GB al prezzo di 5.99 euro al mese.

Oltre a questa novità l’operatore ha anche deciso di prorogare online la propria offerta Super Power 20. Ricordiamoci cosa propongono entrambe.

PosteMobile rilancia la Creami Extra WOW 20 GB

Creami Extra WOW 20, prevede ogni mese minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 20 Giga di traffico internet mobile, il tutto al costo di 5,99 euro al mese addebitati su credito residuo. Questa volta, salvo eventuali cambiamenti, l’offerta viene proposta per un’intera settimana, da Mercoledì 4 Maggio 2022 a Martedì 10 Maggio 2022.

Come al solito, il costo di attivazione della SIM risulta gratuito in promozione, invece che a 15 euro. Per quanto riguarda invece il primo mese anticipato dell’offerta, il cliente deve sostenere un costo minimo di 10 euro per una prima ricarica. L’offerta PM Super Power 20 che è stata prorogata, comprende invece minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 20 Giga di traffico dati, il tutto al costo di 4,99 euro al mese addebitati su credito residuo.

Dopo essere stata prorogata fino al 4 Maggio 2022, come accennato l’offerta continua per un ulteriore periodo di tempo, con data di scadenza fissata per il 18 Maggio 2022. Come in precedenza, per effettuare l’attivazione bisogna acquistare una nuova SIM al prezzo di 20 euro, di cui 10 euro di attivazione e 10 euro di credito telefonico incluso. Come indicato dall’operatore, la spedizione della SIM a domicilio è gratuita. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.