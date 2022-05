YouTube Go verrà disattivato definitivamente ad agosto. Il team di YouTube ha dichiarato che sta interrompendo l’alternativa leggera alla sua app principale, principalmente perché è diventata obsoleta nel tempo. YouTube Go è stato creato per i consumatori in aree in cui la connettività è irregolare, gli addebiti per i dati mobili sono proibitivi e i telefoni di fascia bassa che non potevano utilizzare l’app principale così come i dispositivi più costosi erano comuni.

Il team ha spiegato che dal rilascio iniziale di Go nel 2016, YouTube ha apportato numerosi miglioramenti alle prestazioni dell’app principale. Alcuni di questi miglioramenti aiutano l’app principale a funzionare in modo più efficiente sui dispositivi di fascia bassa e per le persone con connessioni Internet lente.

YouTube Go è stato rilasciato nel 2016

Il team afferma inoltre che sta lavorando a nuovi controlli per aiutare i consumatori a ridurre l’utilizzo dei dati mobili se hanno solo un accesso limitato ad essi, anche se non dice quando sarà disponibile la nuova funzionalità. Ora si consiglia agli utenti di Go di scaricare l’intera applicazione, che, a differenza della versione leggera, consente alle persone di commentare, pubblicare, creare contenuti e utilizzare lo stile scuro.

YouTube Go è stato disponibile per la prima volta in India e Indonesia prima di uscire dai test e passare alla versione generale nel 2017. Nel 2018, YouTube lo ha esteso a oltre 130 paesi, consentendo a più utenti di scaricare l’app da 10 MB. Come sottolinea 9to5Google, questo mette in discussione la futura fattibilità di Android Go. Il sistema operativo consente ai telefoni a basso costo di funzionare più velocemente, ma potrebbe arrivare il momento in cui la piattaforma Android principale può funzionare in modo altrettanto efficiente su smartphone a basso costo.