Una delle app di messaggistica più popolari è Telegram. Il software è spesso menzionato a causa della sua forte privacy e sicurezza online. Telegram, come qualsiasi altra app o servizio, deve essere commercializzato per mantenere in funzione la piattaforma. L’app di messaggistica ha recentemente lanciato una piattaforma pubblicitaria per i canali pubblici uno-a-molti e ora sembra che l’azienda creerà un’edizione Premium con più funzionalità per le quali gli utenti dovranno pagare.

Il canale Telegram Beta ha scoperto una gamma di emoji di reazione e adesivi identificati come esclusive di Telegram Premium durante il test dell’attuale versione beta 8.7.2 dell’app Telegram per iOS. Agli utenti che scelgono questi adesivi ed emoji verrà richiesto di iscriversi al servizio premium.

Telegram non ha rilasciato ancora i prezzi

Gli utenti gratuiti non potranno accedere agli adesivi premium in un thread di conversazione e verrà richiesto di iscriversi al servizio premium. Inoltre, gli utenti premium vedranno un emblema a stella sfumato accanto al loro nome utente. Queste funzionalità premium sono attualmente disponibili solo nei test e ulteriori informazioni sui prezzi e su come i consumatori potranno registrarsi non sono ancora disponibili.

Il subreddit r/telegram ha scoperto un’altra funzionalità chiamata Creatore di Avatar. Questa funzione, a quanto pare, consentirà agli utenti di creare avatar di base o con motivi combinando gradienti con emoji e adesivi. Questo è stato scoperto nella versione beta di macOS.

La presenza di Telegram premium in versione beta suggerisce che è in arrivo un abbonamento a pagamento al software di chat. Telegram non ha ancora fornito un commento ufficiale sulla questione.