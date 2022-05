Arlo ha introdotto la videocamera di sicurezza Go 2 di seconda generazione che funziona sia con LTE che con Wi-Fi, ed ha anche il GPS. È stato annunciata negli Stati Uniti alla fine del 2021, ma ora è disponibile anche oltreoceano.

Se vivi in ​​una zona senza Wi-Fi ma hai comunque accesso alla connettività cellulare, la videocamera Arlo Go 2 LTE/Wi-Fi potrebbe fare al caso tuo. Può andare in un cortile, in un capannone, praticamente ovunque. È dotata di resistenza agli agenti atmosferici, registra video in Full HD 1080p e ha una batteria ricaricabile e sostituibile.

L’abbonamento costa solo 3 euro al mese

Arlo afferma che le batterie della videocamera dureranno fino a 3 mesi se utilizzi LTE e fino a 8 mesi se utilizzi il Wi-Fi, ma ovviamente dipende dalla frequenza di attivazione della videocamera. Altre nuove funzionalità di Arlo Go 2 includono il GPS, un riflettore per gli eventi notturni e l’audio aggiornato che ti consente di avere conversazioni in tempo reale.

Tieni presente che Arlo Go costava 400 euro al momento del lancio e non supportava il Wi-Fi e registrava solo a 720p.

L’unico aspetto negativo di Arlo Go 2 è che hai bisogno di un abbonamento Arlo Secure se desideri accedere facilmente ai filmati registrati salvati sul cloud o utilizzare il rilevamento di persone, animali e veicoli. C’è una prova gratuita di 3 mesi, ma la versione base del servizio costa 3 euro al mese. Il Go 2 può registrare su una scheda microSD, ma ciò significa che dovresti scaricarlo ogni volta che vuoi vedere il tuo filmato.