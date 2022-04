Netflix ha iniziato a sperimentare alla fine del 2021 con i primi videogiochi e sembra che la società stia puntando molto sull’aspetto gaming della piattaforma, anche per rimediare al vuoto lasciato dagli iscritti in calo. Secondo un nuovo rapporto del Washington Post (tramite Eurogamer), la società prevede di offrire almeno altri 30 videogiochi entro la fine dell’anno.

Netflix Games è stato lanciato con cinque titoli iniziali alla fine del 2021. Da allora abbiamo visto introdurre altri 13 giochi nel corso del tempo. Il rapporto del Washington Post afferma che entro la fine dell’anno ci saranno quasi 50 giochi totali per dispositivi mobile, quindi almeno 30 nuovi titoli nei prossimi mesi. A parte Exploding Kittens che arriverà a maggio, non si sa molto sui restanti giochi.

Netflix continua a puntare ai videogiochi anche per far fronte agli iscritti persi: nuovi arrivi nei prossimi mesi

Secondo alcune voci circolate online di un’ipotetica fonte vicina a Netflix, il servizio streaming è al momento sulla stessa piattaforma. In futuro potrebbero esserci dei cambiamenti e delle suddivisioni più nette. Non è chiaro esattamente cosa significhi e cosa implicherebbe, se fosse vero.

I giochi per dispositivi mobile sono al centro dell’attenzione per ora e dovremmo aspettarci ulteriori aggiunte anche dopo le 30 già annunciate. La società prevede adattamenti come quelli già esistenti per Cuphead, The Witcher e League of Legends, un po’ come ha fatto per Stranger Things: 1984. Separare le piattaforme di gaming e dei contenuti come film, serie TV e programmi potrebbe essere un ulteriore mossa a sfavore dell’azienda, nel caso in cui l’aspetto gaming sia effettivamente un incentivo per gli abbonati.