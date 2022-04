WhatsApp: spiare i partner è diventato facile, non vi scopriranno mai

Tenere traccia di tutte le novità che WhatsApp ha apportato durante gli ultimi anni è sicuramente difficile. Queste sono state molte visti i tanti aggiornamenti che sono stati riportati dalla piattaforma di messaggistica, la quale è migliorata in maniera esponenziale. Tutti coloro che erano scettici infatti ad oggi non possono fare a meno di utilizzare il colosso colorato di verde, il quale ha debellato anche alcune minacce tangibili.

La lotta alle truffe è ancora in corso, e WhatsApp sta facendo di tutto pur di limitare le catene dannose per il suo pubblico. Un altro fenomeno che invece sembra essere completamente sparito è quello dello spionaggio, che non esiste più ormai da tempo. Tutte le applicazioni di terze parti che prima permettevano di ficcare il naso negli affari degli altri ora non sono più attive. Qualcuno però nelle ultime ore avrebbe segnalato qualcosa di nuovo.

WhatsApp, è possibile spiare gli utenti nei loro movimenti con la nuova applicazione

Il mondo WhatsApp più volte è stato colto di sorpresa da applicazioni di terze parti, proprio come è accaduto durante le ultime settimane. Qualcuno avrebbe infatti parlato del ritorno della celebre applicazione nota con il nome Whats Tracker.

Questa soluzione permette a tutti di seguire e monitorare l’attività di ogni utente proprio su WhatsApp. Utilizzandola e tenendola attiva in background sarà possibile conoscere i movimenti in entrata ed in uscita dall’applicazione di ogni persona. Quando questi entreranno usciranno da WhatsApp, vi arriverà una notifica istantanea. L’applicazione è gratuita e legale.