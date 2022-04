Le offerte del volantino Mediaworld riescono a convincere anche i più restii all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, affiancati da prezzi bassi applicati sui migliori dispositivi attualmente in commercio. Il risparmio è notevole, anche se è necessario prestare la massima attenzione.

Ricordiamo infatti che gli acquisti possono tranquillamente essere completati in ogni negozio, ciò sta a significare che sarà possibile recarsi personalmente presso un qualsiasi punto vendita, senza subire differenze in termini di validità dei prezzi. Gli interessati potranno anche affidarsi al sito ufficiale, ma in questo caso è prevista la spedizione a pagamento presso il domicilio, sarà da aggiungere a quanto effettivamente mostrato a schermo, almeno nella maggior parte dei casi.

MediaWorld: ecco il volantino dalle mille offerte

Con il volantino Mediaworld sarà finalmente possibile pensare di acquistare uno smartphone, pagandolo veramente molto meno di quanto previsto di base di listino. Un chiaro esempio di quanto appena affermato, può essere portato con l’Apple iPhone 13, un modello da pochissimo lanciato sul mercato, ma già pronto a far sognare i consumatori con prezzi veramente concorrenziali, almeno in confronto al listino originario. La variante no brand con 128GB di memoria interna, potrà essere acquistata con un esborso finale di 829 euro.

Dimezzando il valore finale dell’ordine, i consumatori potranno effettivamente pensare di mettere le mani su Oppo Reno6, dietro pagamento di 429 euro, passando anche per il recentissimo, ed altrettanto eccellente, Galaxy S21 FE, disponibile a 599 euro. Non mancano smartphone più economici, quali sono Galaxy A22, Oppo A54s, Oppo A94, Galaxy A53 o anche il più datato Oppo Find X5 Lite.

Maggiori informazioni in merito all’ottimo volantino MediaWorld, le trovate direttamente a questo indirizzo.