Banche: ecco la truffa che vi svuota il conto, ecco come evitarla subito

Succede purtroppo molto spesso che gli utenti delle banche si lamentino di alcune truffe che arrivano tramite il web. Molto di rado invece si riesce ad evitare che queste si diffondano, visti i tanti canali attraverso i quali possono farlo.

BNL anche questa volta si ritrova in un mare di guai non per colpa sua, ma solo per via di una truffa che avrebbe proceduto con la diffusione di un messaggio fake. Riso parlerebbe addirittura di un blocco del conto. Ovviamente di vero in tutta questa faccenda non c’è nulla, ma solo la volontà dei truffatori di riuscire a raccogliere i vostri dati per accedere al conto corrente.

Banche: ecco la nuova truffa che inguaia i poveri clienti, il messaggio torna di moda

Gentile cliente,

Con questa email ti informiamo che abbiamo disattivato tutte le operazioni online con la tua carta di credito e le funzioni del tuo conto.

Questo ti impedirà di poter effettuare pagamenti online con la tua carta di credito, ricevere o inviare denaro tramite bonifico bancario e tanto ancora.

Per sbloccare il tuo account e la tua carta di credito per i pagamenti online, devi confermare alcune delle tue informazioni come il tuo numero di telefono e il codice di adesione.

Per fare ciò, visita la nostra pagina dedicata ai controlli e agli aggiornamenti, cliccando sul LINK seguente.

ACCEDI ALL’AREA SERVIZI