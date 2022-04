A tutti capitano quelle giornate così grigie da riuscire ad appassire ogni fiore della vostra città, ma la tristezza e l’umore altalenanti sono eventi che possono capitare. Per tutto il resto ci pensa Alexa. Vedrete, la vostra giornata cambierà!

Alexa: una grande evoluzione

Alexa, autodistruzione!

Quando morirò?

Sei innamorata?

Come fa il cane?

Mi vuoi sposare?

Quando sarà la fine del mondo?

Quale lingue parli?

È nato prima l’uovo o la gallina?

Qual è il significato della vita?

Conosci Siri?

Su Marte c’è vita?

Qual è la tua musica preferita?

Ti piace la pizza?

Quanti anni hai?

Credi in Dio?

Come fa il gatto?

Che cos’è la felicità?

Credi nei fantasmi?

Babbo Natale esiste?

Quanti anni ha Babbo Natale?

Sei figlia unica?

Puoi starnutire?

Per quale squadra di calcio tifi?

Di dove sei?

Fai del beatbox!

Fai una battura su Chuck Norris!

Dimmi una parolaccia!

Lancia una moneta!

Fammi un indovinello!

Svelami un segreto!

Ti bastano poche briciole!

Che rumore fa l’oceano?

Chi è tuo padre?

Fai il rumore del temporale!

Batti il 5!

Sono tuo padre!

Mi presti dei soldi?

Qual è la prima regola del Fight Club?

Qual è il tuo cibo preferito?

Raccontami una barzelletta!

Fai il rumore della foresta notturna!

Qual è il tuo libro preferito?

Sasso, carta, forbice.

Quanto sei alta?

Fai del rap!

Fai lo spelling di “supercalifragilistichespiralidoso”!

La tecnologia sta facendo passi da gigante che quasi spaventano, su questo non ci piove. Tra i tanti lati positivi ce n’è uno in particolare: la capacità di farci sorridere. Qui di seguito le domande da sottoporre all’assistente artificiale. Ah, dimenticavamo! Per ogni domanda è dapprima fondamentale nominarla con il suo nome, come fareste con un umano, insomma.