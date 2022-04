I nuovi smartphone sono sempre al centro delle più quotate campagne promozionali dell’ultimo periodo, anche da MediaWorld gli utenti si ritrovano a poter risparmiare ingenti quantitativi di denaro, riuscendo nel contempo ad accedere a prodotti sempre più economici e dal risparmio assicurato.

Coloro che vorranno effettivamente acquistare, lo ricordiamo, potranno farlo in ogni negozio in Italia, come anche sul sito ufficiale; l’unica differenza risiede nella necessità di pagare la spedizione presso il domicilio, un piccolo quantitativo da aggiungere alla cifra che viene mostrata direttamente a schermo. Le offerte promettono anche la possibilità di godere della rateizzazione senza interessi, o meglio definita Tasso Zero, al superamento dei 199 euro di spesa effettivi.

MediaWorld: quante occasioni e che prezzi assurdi

Gli utenti sono davvero felici di avere l’occasione di accedere ai nuovissimi smartphone di ultima generazione, in particolar modo gli Xiaomi 12 e 12 Pro, acquistandoli a prezzi veramente scontati, o meglio a partire da 887 euro.

Tutti gli altri consumatori che invece vorranno acquistare un prodotto Android, potranno fare affidamento su Oppo Find X5 Lite, il cui prezzo si aggira attorno ai 499 euro, oppure Xiaomi 11T Pro, disponibile esattamente alla stessa cifra. In alternativa, il consiglio è di optare per uno a scelta tra Galaxy A53, disponibile a 468 euro, senza dimenticarsi dell’ottimo Realme C31, in vendita a 169 euro.

