Il settore dei trasporti è diventato ormai da diversi anni il primo indiziato per l’inquinamento dell’aria. Sono state attuate varie azioni che però non hanno risolto il problema principale, ossia l’uso degli idrocarburi fossili. Alcune soluzioni che non sono state evidenziate abbastanza potrebbero risolvere parte del problema, cercando di risparmiare denaro. La vostra auto cammina grazie ad una combustione principalmente e l’utilizzo di prodotti vegetali potrebbe essere una soluzione. Uno di questi potrebbe essere il biodiesel, l’etanolo o il metanolo. Nulla di illegale, state tranquilli, ma è importante capirne il funzionamento.

Il miglior sostituto in assoluto della benzina è l’alcool etilico, che è possibile trovare nei supermercati a prezzi bassissimi. Parliamo di quello a 90° di colore rossastro, oppure quello con gradazione al di sopra dei 95°. Per utilizzarlo nel motore è meglio eliminare il colorante immergendo dell’alluminio nell’alcool per alcuni giorni o filtrandolo con dei carboni attivi. La quantità presente nell’alcool è importante e richiede due tipi di approcci diversi per la miscelazione con la benzina.

Alcool al posto della Benzina: come farlo con quello a 90° e più

Con l’Alcool a 90°

La condizione principale per utilizzare l’alcool 90° è quello di usarlo puro, ovvero senza miscelarlo alla benzina proprio perché l’alta percentuale di acqua va a stratificarsi nel serbatoio ingolfando ad un certo punto la carburazione o facendo comunque “saltellare” il motore fino alla sua eliminazione. Usato tal quale invece non provoca problemi particolari e può essere utilizzato su tutte le auto che montano una centralina ECU a tre vie (praticamente tutte le catalizzate), o sonda Lambda che rilevando il quantitativo di ossigeno nei gas di scarico vanno a correggere in automatico i parametri di carburazione settando al meglio la combustione.