“Metaverso” è una parola enorme nel mondo della tecnologia, degli affari e della finanza in questo momento e, come tutte le parole, la sua definizione è confusa, dibattuta e modellata dagli obiettivi di coloro che la usano. In questo momento il Metaverse è messo sotto accusa, molti non credono che possa essere un punto di svolta nel settore immobiliare.

Attualmente, Inhouse Commercial sta collaborando con il Gruppo Metaverse per creare una copia virtuale dei due edifici che hanno in vendita a Miami Beach.

Gli immobili si trovano al 930 e 960 di Alton Road, e chiunque acquisterà gli immobili riceverà le copie digitali degli edifici nel Metaverso. Il prezzo totale richiesto per il pacchetto è di 25 milioni di dolalri.

La proprietà è quella dell’ex sindaco di Miami Beach, Phillip Levine. È sul mercato dall’inizio del 2021. Sebbene la proprietà abbia ricevuto più offerte, la società ha dichiarato di ritenere di poter attirare una grande azienda tecnologica con l’aggiunta di Metaverse.

Un nuovo modo di fare affari

Metaverse Group, un importante proprietario e sviluppatore di immobili virtuali, finora ha creato solo rappresentazioni della proprietà virtuale. Secondo Matt Zanardo, il capo della consulenza dell’azienda, aspetterà fino a quando Inhouse non troverà un acquirente per costruirlo completamente e scegliere il metaverso in cui risiederà.

Secondo il proprietario di Inhouse, “Le aziende e i marchi della nostra linea stavano entrando nel metaverso e abbiamo visto che probabilmente sarebbe stato necessario un collegamento con il mondo reale”.

Di recente, un certo numero di organizzazioni e marchi sono entrati nel metaverso negli ultimi mesi e la fattibilità del settore immobiliare virtuale deve ancora essere mostrata.

Se la società riuscirà con questo accordo, questo sarà il primo acquisto commerciale/metaverso e cambierà per sempre il modo in cui le proprietà commerciali vengono presentate agli sviluppatori e ad altri potenziali acquirenti.